WHO adviseert mondkapjes voor kinderen vanaf 12 jaar

Waar volwassenen een mondkapje moeten dragen, zouden kinderen vanaf twaalf jaar dat ook moeten doen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het advies voor overheden dat in samenwerking met Unicef tot stand is gekomen, hanteert geen verschil meer tussen tieners en volwassenen: als het niet lukt om voldoende afstand te houden en het virus zich gemakkelijk kan verspreiden, zou je vanaf 12 jaar een mondkapje op moeten.

Kinderen tussen de 6 en 11 jaar hoeven volgens de gezondheidsorganisatie geen mondkapje te dragen, maar op plaatsen waar de afstandsregel niet kan worden nageleefd, moet het wel worden overwogen. Daarbij noemt de WHO scholen als voorbeeld.

Kinderen onder de 6 moeten nooit verplicht worden een masker te dragen. Ze kunnen de mondkapjes vaak niet zelf op en af doen dus mogen er enkel onder toezicht eentje op.

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk in welke mate kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Volgens de WHO is 1 tot 7 procent van alle besmettingen wereldwijd te herleiden tot kinderen, maar ze worden veel minder ziek dan oudere mensen.