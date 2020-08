Rellen na politiegeweld in Kenosha: Jacob Blake verlamd

Zondagmiddag werd Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin, zeven keer in de rug geschoten door een politieagent. De 29-jarige vader is daarbij zwaargewond geraakt. Het heeft geleid tot hevige rellen in de stad.

Blake probeerde volgens ooggetuigen een ruzie tussen twee vrouwen op te lossen. Na een melding kwam de politie ter plaatse. Toen Blake terug wilde lopen naar de auto waarin zijn drie zoontjes zaten, begon een witte agent plots te schieten. Hij werd, terwijl zijn kinderen toekeken, zeven keer in zijn rug geschoten. Beelden van het incident gaan inmiddels het internet over en zorgen voor veel ophef.

Er was onenigheid tussen Blake en de politie, zo weet de maker van de video, Raysean White, te vertellen. Blake werd getaserd en kreeg klappen van de agenten. Op zeker moment stond hij op en wilde naar zijn auto lopen om te vertrekken, waarna de politie het vuur opende. De agenten zeggen dat Blake een mes had, maar dat heeft White nooit gezien. Volgens de gouverneur van Wisconsin was Blake inderdaad hoogstwaarschijnlijk ongewapend.

De agenten zijn op non-actief gesteld en de afgelopen dagen waren er protesten in Kenosha tegen racisme en politiegeweld. Blake is volgens zijn vader vanaf zijn middel verlamd. Het is nog onduidelijk of dat blijvend is. Het incident is extra wrang, omdat Blake juist naar het stadje tussen Chicago en Milwaukee was verhuisd, omdat hij dacht dat het er veiliger zou zijn.