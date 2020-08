Banksy financierde kleurrijk reddingsschip op Middellandse Zee

De mysterieuze Britse kunstenaar Banksy heeft een schip gefinancierd dat bootvluchtelingen redt op de Middellandse Zee. Dat meldt The Guardian.

De Louise Michel, vernoemd naar een Franse feministe, vertrok op 18 augustus in het geheim uit een Spaanse haven in de buurt van Valencia. Het schip bevindt zich nu midden op de Middellandse Zee en wist donderdag 89 vluchtelingen te redden, waaronder 14 vrouwen en 4 kinderen. De boot is nu op zoek naar een veilige haven om de passagiers aan land te zetten.

De crew, bestaande uit Europese activisten met veel ervaring in reddingsoperaties, heeft al twee andere bootjes met in totaal 105 vluchtelingen gered.

De Louise Michel is beschilderd met kunst van Banksy, zoals een meisje met een reddingsvest dat een hartvormige boei vasthoudt. Het deels roze geverfde schip vaart onder Duitse vlag en is kleiner, maar aanzienlijk sneller dan andere reddingsschepen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn er in 2020 al meer dan 7.600 vluchtelingen op zee onderschept en teruggestuurd naar Libië. Meer dan 500 migranten zijn zover bekend verdronken, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.