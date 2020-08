Verrassend: op de site van Viruswaarheid staan heel verstandige dingen

Viruswaarheid van dansleraar Engel lijkt een verrassend correcte zit te hebben. Wie klikt op viruswaarheid.com komt bij op de officiële website terecht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), met allemaal verstandige uitleg over de manier waarop we het virus de baas blijven.

De actiegroep is zelf niet te spreken over de actie. “Wij hebben gezien dat het @RIVM onze domeinnaam viruswaarheid.com heeft gestolen. Dit is natuurlijk complete waanzin. Wij bereiden een rechtszaak voor om deze misleiding te stoppen”, staat op een Twitteraccount met de naam Viruswaarheid te lezen.

Nog een interessant feitje: wie gehoord geeft aan de oproep van Viruswaarheid om geld te storten om hun zaak te steunen, stort in feite geld op de rekening van de dansschool van Engel.