Wereldwijd meer dan 25 miljoen besmettingen, 850.000 doden

Wereldwijd zijn officieel meer dan 25 miljoen besmettingen geregistreerd, meer dan de helft daarvan in Amerika. Dat blijkt uit een telling van het Franse persbureau AFP.

In totaal zijn er ten minste 25.029.250 gevallen gemeld, waaronder 842.915 sterfgevallen. Bijna vier van de tien gevallen bevinden zich in de Verenigde Staten en Brazilië, met respectievelijk 5.960.652 gevallen (186.760 doden) en 3.846.153 gevallen (120.262 doden). Er komen nu 1 miljoen besmettingen per dag bij.

Na als eerste getroffen te zijn door de pandemie, is Azië opnieuw de regio van de wereld met de meeste nieuwe gevallen in de afgelopen zeven dagen (570.819), met meer dan 8 van de 10 nieuwe gevallen in India alleen al. Daarna volgen Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (552.238), Canada en de Verenigde Staten (296.503), Europa (221.670), het Midden-Oosten (80.966), Afrika (59.688) en Oceanië (1.670).

India kondigde zondag aan dat het 78.761 nieuwe gevallen van het coronavirus had opgetekend in 24 uur, een nieuw wereldrecord.