Vier op tien Nederlanders: Grapperhaus niet meer geloofwaardig

Van de Nederlanders vindt 42 procent dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn geloofwaardigheid heeft verloren als hij mensen waarschuwt zich aan de coronamaatregelen te houden. Een kwart van de deelnemers aan de wekelijkse opiniepeiling van Maurice de Hond vindt dat de minister moet aftreden.

Vorig weekend trouwde Grapperhaus. Daarbij werden de coronaregels overtreden. Gasten hielden niet altijd genoeg afstand, zo is te zien op foto's. Grapperhaus stelde vrijdag dat hij vindt dat hij nog steeds geloofwaardig kan optreden als baas van het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat erop toeziet dat de coronaregels worden nageleefd. Hij zei dat "Nederland heeft kunnen zien dat ik op mijn eigen huwelijk echt mijn best heb gedaan aan de regels te voldoen". Dat het niet helemaal is gelukt, spijt hem.

Premier Mark Rutte zei vrijdagmiddag dat de geloofwaardigheid van de Justitieminister niet ter discussie staat. Voor Rutte is belangrijk dat geloofwaardigheid ook samenhangt met "onder ogen zien als iets niet goed gaat. En dat doet hij." Grapperhaus heeft inmiddels 780 euro overgemaakt aan het Rode Kruis, twee maal de hoogte van de boete die mensen kunnen krijgen als ze geen 1,5 meter afstand houden.

De peiling van zondag is volgens De Hond verder een bevestiging van het patroon van de laatste weken. De VVD zwakt verder af en de PVV wordt sterker. De VVD staat in de peiling nu op 31 zetels, één minder dan vorige week, en de PVV op 23, een winst van twee zetels. D66 heeft er vergeleken met vorige week ook twee bijgekregen en staat nu op veertien zetels. Het CDA is in vijf weken drie zetels gedaald, van zeventien naar veertien.