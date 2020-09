Studie: één persoon met corona besmette 21 mensen in een bus

Vermoedelijk was slechts één passagier van de 67 besmet met het coronavirus tijdens een busrit in China op 19 januari. Niemand verwachtte toen ziek te worden dus niemand droeg een mondkapje. Het gevolg: zeker 21 besmettingen.

Dat staat in een nieuwe studie die dinsdag in JAMA Internal Medicine verscheen. De busrit bij de stad Ningbo, op bijna duizend kilometer van Wuhan, duurde slechts een uur en 40 minuten. In die tijd raakte een derde van de passagiers besmet.

Het is een nieuwe duidelijke waarschuwing dat je in slecht geventileerde ruimtes zelfs als je afstand houdt besmet kunt raken, vooral wanneer je geen mondkapje draagt. “Dit is absoluut zorgwekkend,” aldus specialist infectieziekten Scott Weisenberg, die de studie heeft bekeken. “In zo’n situatie is afstand houden niet genoeg.”

Geen symptomen

De besmette persoon heeft het virus vermoedelijk opgelopen toen hij twee dagen daarvoor met vier mensen at, die recentelijk in de zwaar getroffen provincie Hubei waren geweest. Toen hij de bus in stapte had hij nog geen enkel symptoom. Pas een aantal uur later toen hij weer thuis was begon hij te hoesten en kreeg hij koorts. Juist in de uren voor de eerste symptomen lijken mensen het meest besmettelijk te zijn.

Gek genoeg raakten sommigen vlakbij de besmette persoon niet besmet, maar mensen zeven rijen verderop wel. Ook had je minder kans op een besmetting als je bij het raam zat. De onderzoekers denken dat het heel anders was afgelopen als iedereen, en vooral de besmette persoon, een mondkapje had gedragen.