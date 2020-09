D66 maakt bekend wie partij leidt bij komende verkiezingen

D66 maakt vrijdag bekend wie lijsttrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar. De leden van de progressief-liberale regeringspartij konden de afgelopen weken hun stem uitbrengen. Woensdagmiddag sloot de digitale stembus.

De nieuwe politieke leider wordt vrijwel zeker minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Zij geniet brede steun in de partij, ook van fractievoorzitter in de Tweede Kamer Rob Jetten, die lang als een mogelijke tegenkandidaat werd gezien maar toch besloot zich achter Kaag te scharen.

De enige die het tegen Kaag opneemt is de relatief onbekende Ton Visser, die zelf ook weet dat hij eigenlijk geen kans maakt. "Sigrid is beter dan ik, dat weten we allemaal", zei hij recent tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Hij nam daaraan deel via een videoverbinding vanuit China, waar hij woont en werkt.

Kaag kwam eerder deze week alvast met een economisch pamflet. Daarin stelde zij onder meer dat het volgende kabinet fors meer moet investeren in onder meer de woningbouw, de publieke sector en het onderwijs.