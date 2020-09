Vliegen in coronatijd: dat gaat best goed

Je hoort weinig van vliegtuigen vol besmette mensen. Het lijkt dus best goed te gaan met vliegen in coronatijd. Tenminste tot de landing.

Er was het incident met een TUI-vlucht van Zakynthos naar Cardiff. Zeven mensen gingen besmet aan boord. Zeker nog negen bleken terug in de hoofdstad van Wales ook besmet. Alle passagiers moesten in quarantaine. Er was kritiek, omdat veel mensen in het vliegtuig geen mondkapje droegen. Maar het lijkt een uitzondering.

Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws op Facebook. Over het algemeen wordt er goed op gelet dat iedereen een mondkapje draagt. Het vliegpersoneel zegt er ook wat van als dat niet gebeurt. Maar zodra het vliegtuig is geland, wordt het lastiger. Dan dringen mensen toch weer door het gangpad naar voren.

“Het is een soort kuddegedrag denk ik,” vertelt een stewart anoniem. “We roepen om dat mensen moeten blijven zitten, dat ze moeten wachten tot de rij voor hen is opgestaan en weggaat, maar daar houden mensen zich vaak niet aan.”

Het is soms ook lastig om mensen aan te spreken op het dragen van een mondkapje, omdat het wel af mag voor eten en drinken. “Als passagiers eten en drinken, hoeven ze geen mondkapje op. Maar als iemand een hele vlucht doet over het eten van een zakje pinda’s of over het drinken van een glaasje sap, wanneer zeg je daar dan iets van?”

Het cabinepersoneel en ook mensen die vaker vliegen zeggen zich veilig te voelen in het vliegtuig. “De hepa-filters, een heel krachtige luchtzuivering, staan al aan voordat mensen aan boord komen. Dat geeft me een heel prettig gevoel”, aldus de stewart.