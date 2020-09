Zorg velt hard oordeel over aanpak eerste coronagolf

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg velt een hard oordeel over de wijze waarop de gezondheidszorg is omgegaan met de eerste coronagolf. "We wisten nog niets en waren konijnen die in de koplampen keken", zegt hij in De Telegraaf.

"We moesten de reguliere zorg afschalen en alle afspraken - behalve acute zorg - uitstellen. Dát willen we niet meer", aldus de ziekenhuisbestuurder.

Het kabinet heeft nog geen oordeel uitgesproken over de voorbereiding op de eerste golf en wil dat ook niet doen. Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) verwijst naar evaluaties die lopen. "Dat doet het kabinet niet zelf, daar kunnen allerlei oordelen uit gaan komen. Wat mij betreft is het zaak om nu vooruit te kijken", zegt de bewindsvrouw.

Uit een rondgang van De Telegraaf blijkt dat zieken- en verpleegtehuizen volop bezig zijn met voorbereidingen op een tweede golf, maar nog lang niet klaar zijn. Kuipers: "Nee, zeker niet. Dat moet nú niet gebeuren."

Kuipers bestempelt het tekort aan personeel en infrastructuur (kamers en bedden) en te weinig apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen als ’bottlenecks’ die zo snel mogelijk dienen te worden opgelost.

Een van de manieren om snel een tweede golf op te vangen is volgens Kuipers medewerkers van andere afdelingen in te werken. Afdelingshoofd intensive care Hans van der Hoeven van het Nijmeegse Radboudumc bevestigt dat: "We zijn nu uitgebreid bezig om niet-ic-personeel beter te scholen voor ic-gerichte handelingen."