Als alles meezit tóch al dit jaar een coronavaccin

Mogelijk komt er dit kalenderjaar tóch een vaccin tegen het coronavirus op de Europese markt. Dat stelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat gaat over de toelating van potentiële vaccins binnen de EU.

Een woordvoerder van het EMA laat weten aan het AD dat “het niet uitgesloten is dat in een aantal gevallen mogelijk nog dit jaar een marktvergunning wordt verstrekt.”

Dat is eerder dan verwacht, zegt de woordvoerder. “Maar we zien dat de ontwikkelingen rondom de vaccins snel gaan. Het blijft echter een bestcasescenario, waarbij het een absolute voorwaarde is dat alle testresultaten van de vaccins ook voor het einde van dit jaar binnen zijn.”

De boodschap van het EMA is opvallend, omdat het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid volhoudt pas in 2021 op een vaccin te rekenen. Minister Hugo de Jonge zei afgelopen dinsdag tijdens de coronapersconferentie van het kabinet: ,,We hopen de eerste vaccins in de eerste maanden van 2021 te ontvangen, hou dus nog even vol.”