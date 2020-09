‘Trump nam voor tonnen kunst uit Parijse ambassade mee’

President Donald Trump zou tijdens een bezoek aan de Amerikaanse ambassade in Parijs voor 750.000 dollar (634.000 euro) aan kunstwerken uit de residentie hebben meegenomen. Volgens ingewijden zou hij een portret, een buste en een set zilveren figuurtjes in een opwelling in zijn vliegtuig Air Force One hebben laten laden.

Trump schrapte bij het bezoek in 2018 een bezoek aan een militaire erebegraafplaats met gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog, volgens een publicatie vorige week omdat hij niet naar een begraafplaats met 'losers' wilde. In de uren die hij daardoor over had zou hij eens goed om zich heen hebben gekeken in de ambassade, waar hij verbleef. Dat Hôtel de Pontalba in het 8e arrondissement van Parijs geldt als vlaggenschip voor het kunstprogramma dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in ambassades heeft uitgerold. Er worden ook rondleidingen gegeven.

Trump zou de dag na het geschrapte bezoek aan de erebegraafplaats een buste van Benjamin Franklin, een portret van de Amerikaanse vertegenwoordiger in Frankrijk en een stel zilveren Griekse mythologische figuren hebben aangewezen om mee terug te nemen naar het Witte Huis, meldden verschillende Amerikaanse media. Hij zou de Amerikaanse ambassadeur hebben beloofd dat de kunstwerken na zes jaar, aan het einde van zijn tweede presidentstermijn, zouden terugkeren naar Parijs.

"De president heeft deze prachtige, historische stukken, die eigendom zijn van het Amerikaanse volk, mee teruggenomen naar de Verenigde Staten om ze prominent te vertonen", bevestigde zijn woordvoerder.