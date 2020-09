De sneltest is er bijna en dat gaat een groot verschil maken

Binnen een kwartier weten (bijna zeker) dat je (geen) corona hebt. Er zijn allerlei situaties waar dat een grote vooruitgang. Hij is er over hooguit twee maanden. Het werkt zoals een ‘zwangerschapstest’, die binnen vijftien minuten zegt of iemand geïnfecteerd is met het nieuwe coronavirus.

In de Verenigde Staten zijn deze ­zomer al verschillende ‘anti­genentests’ van grote bedrijven goedgekeurd door de overheid. “Eerder dit jaar hadden al kleinere spelers sneltests op de markt ­gebracht, maar die waren niet ­betrouwbaar”, zegt Herman Goossens, professor microbiologie aan het UZ Antwerpen tegen Het Nieuwsblad. “Nu hebben ­enkele grote, ervaren spelers hun sars-CoV-2-tests klaar.”

Voor de sneltest is een neus­swab nodig, afgenomen door een arts of verpleegkundige. Bij de test van Abbott bijvoorbeeld wordt de swab vervolgens ingebracht in een plastic kaartje ter grootte van een bankkaart. Een kwartier later verschijnen op het kaartje, zoals bij een zwangerschapstest, één of meer strepen. In de VS wordt de test voor 5 dollar (4,22 euro) aangeboden.

Scholen kunnen er baat bij hebben. Maar het brengt mogelijk ook ruimte voor bijeenkomsten in groepen, zoals concerten en sportwedstrijden.

Dat betekent toch niet dat de bestaande labotests compleet overbodig worden. “Die blijven de gouden standaard”, zegt Goossens. “De sneltests zijn sowieso minder ­gevoelig dan de PCR-tests, die in het labo worden geanalyseerd. Ik verwacht dat de nieuwe sneltests een gevoeligheid hebben van minstens 80 procent. Je mist dus wel een deel van de besmettingen.”