Rabobank: huizenprijzen gaan volgend jaar dalen

De huizenprijzen in Nederland komen volgend jaar onder druk te staan door de schadelijke economische gevolgen van de coronacrisis. Dat schrijft Rabobank in een rapport over de Nederlandse economie en woningmarkt. De bank verwacht ook dat het aantal verkopen op de huizenmarkt zal gaan dalen.

Daarbij wijst de bank op een zwakkere vraag naar huizen door starters, omdat zij vaak een minder sterke arbeidsmarktpositie hebben en daarom harder worden geraakt door de crisis. Daarnaast gaat Rabobank ervan uit dat doorstromers terughoudender zullen worden door verlies van werk of inkomen of de angst daarvoor. Tenslotte wordt minder activiteit van beleggers verwacht op de woningmarkt, nu toeristen, expats en buitenlandse studenten door de coronacrisis vaker wegblijven.

Al met al denkt dat de bank dat de huizenprijzen vanaf het eerste kwartaal van 2021 tot in 2022 zullen dalen en dat aantal verkopen komend jaar zal zakken tot zo’n 190.000 transacties. Hierna zullen het grote woningtekort en de lage hypotheekrente weer de overhand nemen in de prijsontwikkeling waardoor de prijzen weer gaan stijgen, aldus Rabobank.

Rabobank verwacht verder dat de Nederlandse economie dit jaar met 5,2 procent zal krimpen en dat in 2021 een beperkt herstel van circa 2 procent kan optreden. Deze prognose is gebaseerd op de aanname dat er een coronavaccin komt. "Als een vaccin in de loop van 2021 wijdverbreid beschikbaar is, normaliseert de economie vanaf medio 2021 pas echt. Dan moet echter nog wel worden afgerekend met de opgelopen werkloosheid en de verslechterde financiële positie van bedrijven. Al met al duurt het waarschijnlijk nog enkele jaren voor de Nederlandse economie weer op volle toeren draait", stelt de bank in het rapport.