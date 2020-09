We vinden het leven minder leuk sinds het virus

Voor een meerderheid van de Nederlanders is het leven minder leuk geworden sinds de coronacrisis. Mensen missen contact, spontaniteit en zekerheid. Een meerderheid zegt door de coronacrisis één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Dat blijkt ui het Eenvandaag-opiniepanel.

Vooral mensen van 18 tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: driekwart (74 procent) geeft aan last te hebben (gehad) van klachten. Van de 65-plussers zegt 48 procent mentale klachten te hebben ervaren. Opiniepeiler Gijs Rademaker van EenVandaag: ,,Daarmee zijn de geestelijke sores voor jongeren vele malen groter dan voor ouderen. Dit zijn écht heel grote verschillen.’’

De meest voorkomende klachten onder jongeren zijn stress (40 procent), eenzaamheid (38 procent) en aanhoudende vermoeidheid (36 procent). Naarmate de crisis voortduurt, komen er meer jongeren met klachten bij. In april had 31 procent stress, kampte 19 procent met vermoeidheidsklachten en was 26 procent eenzaam.

Veel jongeren lichten toe dat zij aanlopen tegen praktische problemen die hen mentaal parten spelen. Onzekerheid over een huis of baan, extra werkdruk en de zorg voor jonge kinderen zijn veelgenoemde problemen. Maar ook relatief weinig contact en het gebrek aan variatie daarin, de sleur en moedeloosheid over het einde van de crisis zorgen ervoor dat zij mentaal in de knoop komen.