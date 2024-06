20e editie Veteranendag afgesloten op 'tjokvol' Malieveld

DEN HAAG (ANP) - De twintigste Veteranendag in Den Haag wordt zaterdagmiddag afgesloten op een "tjokvol Malieveld", laat een woordvoerder weten. Het evenement heeft tienduizenden mensen getrokken en de organisatie is "hartstikke tevreden". "Het is een prachtige dag geweest", aldus de woordvoerder, die daarbij ook op het mooie weer doelt. Het programma op het Malieveld duurt nog tot 17.30 uur.

Veteranendag begon in de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander een toespraak hield. Later kregen tientallen veteranen bij het museum Escher in Het Paleis een medaille uitgereikt. De medailles werden uitgereikt door afzwaaiend premier Mark Rutte en demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren. Daarna nam de koning op de Kneuterdijk het defilé af.

Bij het defilé marcheerden bijna 4000 veteranen en militairen vanaf het Malieveld en weer terug, gevolgd door legervoertuigen. Voorafgaand aan het defilé vlogen vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht over Den Haag, ook bekend als de fly-past.

Rutte bedankt op X veteranen die zich hebben ingezet voor missies. "We denken aan de offers die zij hebben gebracht. Veteranen verdienen ons grootste respect", aldus Rutte, die topman van de NAVO wordt. Ook politiekorpschef Janny Knol staat op X stil bij Veteranendag. "Ook binnen de politie werken enkele duizenden veteranen. Mijn dank en respect gaan uit naar alle ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zijn ingezet in dienst van vrede en veiligheid, nu en in het verleden."