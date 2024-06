Italiaan Gazzoli eerste uitvaller in Tour de France

RIMINI (ANP) - Wielrenner Michele Gazzoli is de eerste uitvaller in deze Tour de France. De Italiaan van Astana hield er met nog ruim negentig kilometer te gaan in de eerste etappe van Florence naar Rimini mee op. Gazzoli reed met ploeggenoten Mark Cavendish, Cees Bol, Michael Mørkøv en Davide Ballerini op ruime achterstand van de kopgroep en het peloton.

De 25-jarige Italiaan is sinds 2022 in dienst van Astana. Van augustus 2022 tot en met dezelfde maand vorig jaar zat hij een schorsing uit na positief te zijn getest op een verboden middel in de Ronde van de Algarve in 2022.

Zonder Gazzoli zijn er nog 175 renners in koers.