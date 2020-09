Dit is waar het misgaat met de coronaregels op kantoor

Zoetjes aan zijn er weer iets meer mensen op de kantoren, maar lukt het daar om voldoende afstand te houden? Vastgoedadviseur Cushman & Wakefield nam de proef op de som en hing zijn kantoor aan de Amsterdamse Zuidas vol met bewegingssensoren.

Ze wilden het effect van hun eigen anti-coronaconcept ‘6 feet office’ onderzoeken. Het bureau gaf met stickers, looproutes en zelfs kleurverschillen in de vloerbedekking aan hoe de anderhalve meter moet worden gehandhaafd. De 55 bewegingssensoren konden precies opmerken waar de afstandsregel werd overtreden.

In 87 procent van de situaties ging het goed en kon de anderhalve meter worden gehandhaafd. In een op de tien gevallen kwamen mensen te dichtbij elkaar in de keuken en in de vergaderruimtes. Het ging ook nog weleens mis bij de bureaus. “De situaties waarin de norm niet goed werd nageleefd deden zich met name voor in de omgeving van bureauwerkplekken”, zegt Asaël Akkerman van Cushman & Wakefield.