Corona-capaciteit IC’s drie keer groter dan gedacht

Als er een nieuwe golf patiënten voor de IC’s komt, dan kunnen die dat veel beter aan dan werd gedacht. Door andere verpleegmethoden blijft de gemiddelde patient geen 22 dagen op de IC, zoals in maart/april, maar slechts 8 dagen. Daardoor kunnen veel meer mensen terecht.

,,We doen er nog nader onderzoek naar, maar daar lijkt het wel op”, stelt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) in het AD. ,,We weten natuurlijk niet of er een tweede golf komt en hoe groot die wordt”, stelt hij, ,,maar als het vergelijkbaar is met de eerste, dan hoeven we de ic’s veel minder uit te breiden.”

,,We hadden daar langzaamaan wel mee naar buiten willen komen”, vertelt Gommers aan het AD, ,,maar we zijn nog aan het onderzoeken hoe dat precies komt.” Zo wil hij nog precies in beeld krijgen of de mensen die nu op de ic’s terechtkomen vergelijkbaar zijn met die tijdens de eerste golf. ,,Het kan zijn dat in maart en april meer mensen met onderliggende ziektes terechtkwamen en de patiënten van nu minder ziek zijn.”