Gaat het in Groningen toch nog mis? Tientallen studenten besmet, sociëteit dicht

Groningen was lange tijd een oase van coronarust. Ten tijde van de eerste golf waren er nauwelijks besmettingen, maar nu begint het toch op te lopen. Tientallen studenten zijn besmet en naar verwachting worden dat er nog meer.

Dat lieten verenigingen Vindicat en Navigators weten aan RTV Noord. Mutua Fides, de sociëteit van Vindicat, blijft in elk geval tot woensdag dicht. “We verwachten dat het aantal besmettingen nog zal oplopen”, zegt rector Wessel Giezen. Bij de christelijke club Navigators zijn minstens 29 besmettingen. “Maar wij verwachten dat er nog meer besmettingen bijkomen”, zegt ook bestuurslid Rixt Oving. “In alle gevallen gaat het om milde klachten. Overigens is een aantal leden inmiddels weer klachtenvrij.”

Of de introductieweken, die net achter de rug zijn, er iets mee te maken hebben, is onduidelijk. Groningen is niet de enige studentenstad waar er meer besmettingen zijn. In Nijmegen moesten al drie cafés hun deuren sluiten en ook in Delft zijn er enkele clusters in studentenhuizen.