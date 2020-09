Bijna twee derde jonge Amerikanen weet niet dat er 6 miljoen joden doodgingen in de oorlog

Bijna twee derde van de jonge Amerikanen weet niet dat er 6 miljoen joden zijn overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna een kwart denkt dat de holocaust een mythe is of wordt overdreven.

Dat blijkt uit onderzoek onder duizenden volwassenen tussen de 18 en 39 jaar. Bijna de helft van de ondervraagden kon geen enkel concentratiekamp noemen en een tiende denkt dat de joden de holocaust zelf hebben veroorzaakt. Een op de acht had nog nooit van de jodenvervolging gehoord. En 23 procent denkt dat de holocaust een mythe is, overdreven wordt of wist het niet.

Bij Amerikaanse jongvolwassenen is er dus een choquerende mate van onwetendheid over de grootste misdaad van de 20ste eeuw. “De resultaten zijn schokkend en verdrietig. Ze benadrukken dat we nu moeten handelen, nu er nog overlevenden zijn om de verhalen te vertellen,” aldus Gideon Taylor, voorzitter van de Claims Conference, die het onderzoek uitvoerde. “Laat het een wake-up call zijn, dat we onze jeugd beter moeten opleiden.”