Hond bijt Britse baby dood: ‘Mijn hond bijt nooit? Dat is onzin’

Een treurig verhaal uit het Verenigd Koninkrijk: baby Elon is overleden nadat de hond van het gezin hem beet. De moeder plaatste op Facebook een foto als eerbetoon aan haar zoon, die nog maar twaalf dagen oud was. “Onze prachtige jongen. Ik hou van hem”, schreef ze.

Hond Teddy, een chow chow, was uit zijn hok gesprongen en naar de baby toe gegaan, terwijl de vader in de tuin was en de moeder in de badkamer. Volgens een oom van de familie was het een lief, rustig dier. “Hij was een grote softie. Alle kinderen knuffelden met hem. Het is voor hen nóg een groot verlies dat de hond er nu ook niet meer is.” Het familielid denkt dat de hond misschien jaloers was op de baby of hem zag als speelgoed. De familie heeft Teddy laten inslapen.

Deskundige Jacqueline Verwey van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (Alpha) adviseert voorzichtig te zijn met honden en kinderen. Vaak is de hond die bijt het huisdier van het slachtoffer. “Het is juist die schijnveiligheid die voor de meeste incidenten zorgt. Omdat het een bekende hond is, vertrouwen mensen hem aan de kinderen toe. Maar een hond kan gek reageren op een onverwachte prikkel. En kinderen kunnen zeer onverwachte prikkels zijn.”

Ook Nienke Endenburg, docent aan de Universiteit Utrecht, waarschuwt: “Laat nooit je jonge kind alleen bij een hond. Sommige mensen roepen: ‘maar mijn hond bijt nooit’. Dat is onzin. Je moet altijd alert zijn.”