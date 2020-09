Doden en gewonden door orkaan in Vietnam

Minstens zes mensen zijn omgekomen en meer dan honderd gewond geraakt nadat orkaan Noul de centrale kustlijn van Vietnam bereikte.

De tropische storm kwam vrijdag aan land in de buurt van de populaire toeristensteden Hue en Da Nang. Vier mensen stierven in de provincie waar Hue ligt, en één in elk van de aangrenzende provincies Ha Tinh en Quang Binh.

Noul zwakte af toen het de kust trof, maar bracht toch windsnelheden tot 90 kilometer per uur met zich mee. Minstens 112 mensen zijn gewond geraakt door de storm, die ook in de centrale provincies tot grote stroomuitval heeft geleid. De orkaan heeft meer dan 10.000 bomen geveld.

De kuststad Da Nang, die nog maar net weer opengaat na de tweede golf van Covid-19-infecties in het land, had zware overstromingen te verduren na niet-aflatende regenbuien.

Vietnam had de evacuatie van meer dan 500.000 mensen in provincies langs de kustlijn van het land bevolen door de naderende orkaan.