WHO ziet recordaantal coronagevallen in week tijd

De coronaviruspandemie lijkt wereldwijd te versnellen met een recordaantal nieuwe gevallen in een week tijd. Vorige week is het aantal besmettingen gestegen tot bijna twee miljoen. Het aantal nieuwe sterfgevallen nam af, laten WHO-statistieken zien.

In een nieuwe wereldwijde update zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat tijdens de week die eindigde op 20 september 1.998.897 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus over de hele wereld werden geregistreerd.

Dat is een stijging van zes procent ten opzichte van een week eerder en "het hoogste aantal gemelde gevallen in één week sinds het begin van de epidemie", aldus de VN-gezondheidsorganisatie.