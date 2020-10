Woede om kerkdienst in Staphorst met 600 mensen zonder mondkapje

In de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst kwamen tijdens 3 kerkdiensten 600 mensen per keer samen. En dat mag.

Kerken mogen 100 man toelaten. Dat maximum vervalt als de stoelen vooraf worden gereserveerd en er gezondheidschecks plaatsvinden. De kerk in het Overijsselse Staphorst kon op die manier veel meer gelovigen toelaten. Tot grote woede van mensen op social media.

,,Wat de kerk doet valt binnen de noodverordening”, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland weten aan RTL Nieuws. ,,Het mag in principe wel, dus het is niet aan ons om hier wel of niet op te handhaven.” De lokale CDA is boos. ,,Wij vinden dat dit niet kan, ongeacht of ze maatregelen nemen. Het is een groot gebouw, ze hebben van alles geregeld, maar daar gaat het niet om. Je hebt een morele plicht als kerkbestuur om te volgen wat de overheid vraagt”, zegt fractievoorzitter Spiker. ,,Dit is niet wat Rutte bedoeld heeft.”

Het is misschien niet wat premier Rutte bedoelt, het is wel wat hij heeft gezegd: voor kerken en moskeeën gelden andere regels dan voor andere gebouwen. Er mag zelfs gewoon gezongen worden. Zonder mondkapje.

Staphorst is ondertussen trending op Twitter:

Dus als ik t goed begrijp, is er vandaag een Superspread event in Staphorst?…🤷🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ — Rik (@Rik2809) October 4, 2020

Er mogen maar 30 man in een theater of bar, maar morgen komen in Staphorst 600!!! man bij elkaar in een kerk (en dan 3x een dienst). En voetbalstadions worden leeggehaald bij (spreek)koren, hier wordt gewoon gezongen.



Waar halen ze het gore lef vandaan!https://t.co/LJDnbsmgT3 — Mark Herzog (@HerzogMark) October 3, 2020

Plaats voor 2300 en dan 600 toelaten betekent inderdaad ruimte voor afstand houden maar toch, waarom zijn kerken een uitzondering?



Mondkapjesplicht in een kerk met 600 mensen? In Staphorst zien ze het (nog) niet gebeuren https://t.co/f3urb74HUJ — Ellen #teamGommers (@ElPasYou_2) October 3, 2020