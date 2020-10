Trump twittert bedankje

President Trump heeft zijn aanhangers die bij hem voor het ziekenhuis staan, bedankt. "Heel erg bedankt", scheef hij op Twitter. Trump ligt in een ziekenhuis vlak buiten Washington als gevolg van zijn besmetting met het coronavirus. Een groep aanhangers heeft zich voor het militaire hospitaal in Bethesda met vlaggen van Trumps verkiezingscampagne verzameld.

Trump is een roemruchte twitteraar die plotseling 'wegviel' toen hij vrijdag naar het ziekenhuis was gegaan en er na een heel beknopt bericht een 'radiostilte' volgde. Trump is echter zaterdag teruggekeerd op het sociale medium en dankte op Twitter de artsen en verplegers van het ziekenhuis. Trumps terugkeer op het sociale medium leek aan te geven dat hij aan de beterende hand is.

Volgens artsen en volgens Trumps stafchef herstelt hij inderdaad voortvarend, maar is hij nog niet van het virus af. Dat moet in de komende dagen blijken. Hij krijgt zondag, op de derde dag van zijn ziekenhuisopname, meer Remdesivir toegediend, een virusremmend middel.