Drie redenen waarom de reguliere zorg nu al in het gedrang komt

Er liggen nauwelijks duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen en toch zijn al tientallen operaties door heel het land uitgesteld. Waarom wordt de reguliere zorg nu alweer afgeschaald? De Volkskrant noemt drie redenen.

Onevenredige belasting

,,Coronapatiënten hebben een enorme impact op de bedrijfsvoering van een ziekenhuis”, legt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) uit aan de krant. Ze moeten op aparte kamers liggen, een test krijgen en een longfoto. Verpleegkundigen moeten een heel pak aan om ze te verzorgen. ,,Ze vormen een onevenredige belasting”, zegt ook Paul Bresser, longarts en ‘Chief Medical Innovation Officer’ van het OLVG in Amsterdam. ,,Een normale patiënt leg je er tussenin, dat gaat bij coronapatiënten niet. Knie en covid gaan niet samen.”

Kleine marges

Er is in ziekenhuizen simpelweg niet heel veel capaciteit over en een coronabed heeft anderhalf keer zoveel personeel nodig als een gewoon ziekenhuisbed, zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg. ,,En vergeet niet, ziekenhuizen zijn enorm getrimd op capaciteit. Als je een coronapatiënt tien dagen op een afdeling legt, heb je al tien operaties kwijtgespeeld. Heb je dertig covidbedden, dan grijpt dat enorm in op je organisatie.”

Ook voor corona ‘was het zorgsysteem heel krap, speelden er personeelstekorten, hadden we wachtlijsten’, aldus Bresser van het OLVG. ,,Als we deze toestroom makkelijk hadden kunnen opvangen, hadden we onszelf moeten afvragen wat we de afgelopen jaren aan het doen waren.”

Zieke zorgmedewerkers

Het zorgpersoneel is een andere reden waarom er nu al afschaling van reguliere zorg plaatsvindt. Ook verpleegkundigen worden ziek en moeten dan getest worden. Bij een enkel kuchje zijn ze al snel 48 uur niet beschikbaar voor ze de testuitslag binnen hebben.

Bovendien is de rek er uit bij het zorgpersoneel. Peeters: ,,De eerste golf zijn we er met z’n allen vol ingegaan. Niemand nam verlof op, iedereen wilde extra dagen werken. Natuurlijk zetten we ons nu weer vol in, maar de balans is anders. We realiseren ons nu veel meer dat dit lang zal duren. En veel medewerkers zijn nog niet volledig hersteld na de eerste golf.”