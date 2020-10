‘Trump weer rechtstreeks in beeld in interview’

De Amerikaanse president Donald Trump komt volgens Amerikaanse media vrijdagavond voor het eerst sinds zijn besmetting met het coronavirus weer tijdens een tv-interview in beeld. Hij heeft deze week al met tv-presentatoren vraaggesprekken gehad, zoals donderdag met Sean Hannity van Fox. Maar dat was telefonisch.

Vrijdag om 20.00 uur plaatselijke tijd is er een interview live op tv door een arts. De interviewer is de arts Marc Siegel die bij Fox werkt en de president medisch aan de tand zal voelen in het programma Tucker Carlson Tonight.

Aangenomen wordt dat Trump vrijdag weer wordt getest op het virus. Hij wil in het weekend op pad voor de verkiezingscampagne. Trump hoopt Florida en Pennsylvania aan te doen. Volgens het Witte Huis is hij er klaar voor en is zijn behandeling voorbij.