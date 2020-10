Zondag honderden kerkgangers in grote Reformatorische kerken

Het dringende advies om het bij 30 niet-zingende gelovigen te houden zal zondag door een aantal grote protestanten worden genegeerd. Er is volgens het sprake van een advies en dat advies lappen ze aan hun gelovige laars.

In het kerkgebouw met de meeste zitplaatsen van Nederland, De Hoeksteen in Barneveld, zijn zondag 450 van de 3000 plaatsen bezet, zegt scriba Henk Morren tegen het ND. ‘We schalen af. We willen het maximale doen om elkaars gezondheid niet in gevaar te brengen.’

Die mening wordt gedeeld in Opheusden, vertelt woordvoerder Klaas Ruitenberg van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Opheusden, dat met 2850 zitplaatsen het op één na grootste kerkgebouw heeft. ‘We willen contact zo veel mogelijk vermijden, dus we laten mensen in fases binnenkomen. Maar dertig mensen in onze kerk, is bij wijze van spreken vergelijkbaar met een persoon op elke straathoek.’

Ook in Staphorst, zondag in het nieuws, gaan ze de dertig-regel negeren. Hoeveel het er worden willen ze niet zeggen, maar beduidend meer dan 30.