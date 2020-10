Het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson is op een tegenslag gestuit bij de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Het bedrijf heeft de ontwikkeling ervan tijdelijk stilgelegd.

Het farmaciebedrijf, waartoe ook het Nederlandse Janssen behoort, maakte bekend dat een proefpersoon onverwacht ziek is geworden, zo blijkt uit documenten die in bezit zijn van nieuwsmedium Stat News. In totaal doen er 60.000 mensen mee aan de klinische testen.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Johnson & Johnson wil het besluit nog niet toelichten.