Deze drie Europese landen hebben de minste coronabesmettingen: wat doen zij zo goed?

Waar Nederland vanavond vermoedelijk weer zware maatregelen gaat aankondigen om de tweede coronagolf in te tomen, zijn er ook landen waar juist weinig aan de hand is. Kunnen we iets van ze leren? Misschien. Ze doen dingen beter, maar hebben ook geografisch voordeel, doordat ze een eiland zijn of heel dunbevolkt.

Cyprus

Cyprus is met 33 besmettingen per 100.000 inwoners het land met het minste aantal coronagevallen van Europa. In totaal zijn er nog maar 2000 besmettingen geweest. De aanpak: heel veel testen, goed bron- en contactonderzoek en focus op afstand houden, handen wassen en mondkapjes dragen. Verder moeten inkomende reizigers allemaal een coronatest doen.

Noorwegen

In totaal zijn er nog maar een kleine 16.000 coronabesmettingen in Noorwegen. Op dit moment zijn er 34 besmettingen per 100.000 inwoners. Toen eind september het aantal positieve tests opliep, zijn de maatregelen meteen aangescherpt. Maar belangrijker: er wordt heel veel getest en van 95 procent van de positieve gevallen van de afgelopen paar weken is de vermoedelijke plaats van besmetting bekend en is er informatie over contact met een besmet persoon.

Finland

Ook Finland heeft momenteel slechts 34 besmettingen per 100.000 inwoners. Wel liep het aantal positieve tests de afgelopen week snel op. De maatregelen zijn direct aangescherpt: mondkapjes moeten worden gedragen in alle openbare binnenruimtes en de horeca mag na middernacht geen alcohol meer schenken. De grenzen zijn al sinds 10 augustus gesloten voor toeristen. Een derde van de bevolking gebruikt de corona-app, die in september werd gelanceerd.