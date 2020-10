Nog steeds even druk op de weg: ook werkende Nederlander heeft maling aan coronaregels

Niet alleen in kerk of café worden de coronaregels aan de laars gelapt, ook de werkende Nederlander heeft lak aan de aangescherpte maatregelen. Het is nog steeds bijna even druk op de weg als een maand geleden, wat betekent dat werkenden dus niet naar het advies hebben geluisterd om thuis te gaan werken.

Uit data van Flitsmeister blijkt dat een week nadat premier Rutte opriep om thuis te werken het wegverkeer met 6 procent afnam, een week later daalde het aantal auto’s op de weg nog eens met 3 procent. Tezamen reden ze echter meer kilometers dan voor de coronacrisis in maart uitbrak. Toen werd wel gehoor gegeven aan het advies: in de drukke regio Utrecht nam het verkeer vrijwel direct met bijna 60 procent af, nu met 3 procent.

Flitsmeister-directeur Jorn de Vries tegen AD.nl: “De data liegen niet, het advies om thuis te werken is nauwelijks opgevolgd. Blijkbaar is er minder gevoel van urgentie.” Hoewel het aantal gereden kilometers ongeveer op het oude niveau zit, zijn er wel minder files. “We zagen eerder al dat het verkeer zich meer over de dag verspreidt. Dat patroon zien we eigenlijk nog steeds. Met name in de ochtendspits is het veel minder druk.”