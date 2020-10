Ziekenhuisbaas: ‘Er is hier zoveel weerstand tegen simpele maatregelen’

Nederland gaat weer gedeeltelijk op slot. Dat kan niet anders, aldus het kabinet. De tweede coronagolf raakt Nederland ongemeen hard. Deels hebben we dat aan onszelf te wijten. “Er is hier zoveel weerstand tegen simpele maatregelen.”

Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeStedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg tegen de Volkskrant. Hij vertelt dat de ‘situatie voor de ziekenhuizen op dit moment nijpender en zorgwekkender is dan tijdens de eerste golf’.

“De vorige keer bleef het vooral beperkt tot Brabant, Limburg en Zuid-Holland”, aldus Berden. “Toen het ons echt over de schoenen ging lopen, konden we patiënten uitplaatsen naar andere regio’s. Dat is nu veel moeilijker. De tweede golf spoelt over heel Nederland en trekt van west naar oost.”

De tweede reden is dat er nu minder rek is in de zorg. Veel medewerkers zijn ziek of hebben nog last van de naweeën van de eerste golf. “De weerbaarheid van het ziekenhuispersoneel is lager. Alle hens aan dek zal beduidend moeilijker worden tijdens de tweede golf.”

Derde factor is dat er niet meer zoveel reguliere zorg kan worden afgeschaald. Maximaal 20 procent is de regel, maar het gaat nu richting de 60 procent. “De spanning neemt toe, ook tussen artsen, over die balans tussen reguliere en coronazorg. […] Die norm van 80 procent reguliere zorg vinden we belangrijk. Want er is in de eerste golf al zoveel achterstand opgelopen.”

Berden is niet te spreken over het gedrag van de Nederlanders. Ook van buitenlandse collega’s krijgt hij verbaasde reacties. “Er is hier zoveel weerstand tegen simpele maatregelen. Het lijkt wel of het hier niet wordt opgepakt, en men elke maatregel ten koste vindt gaan van het eigen persoonlijk leven. In het buitenland is men gehoorzamer en worden de regels beter gevolgd.”