Belgische maatregelen nog stap verder: horeca dicht en avondklok in hele land

België kampt met een zeker zo zware tweede coronagolf als Nederland. Gemiddeld zijn er ruim 6000 besmettingen per dag over de laatste week bezien. Ook bij onze zuiderburen zijn vandaag extra coronamaatregelen afgekondigd. De horeca gaat dicht en er komt een avondklok.

In België gaat alle horeca in ieder geval vier weken dicht. Ook geldt een avondklok tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends. Thuiswerken is geen advies, maar een plicht om zo de druk op het openbaar vervoer te verminderen.

Sociaal contact wordt sterk ingeperkt. Elk huishouden mag nog slechts één nauw contact hebben en dat mogen maar vier verschillende personen per maand zijn. De maatregelen gaan maandag in.

Eerder al riepen Nederland en België op om alleen over de grens te reizen als het strikt noodzakelijk is.