Fauci ‘absoluut niet’ verbaasd over coronabesmetting Trump

De Amerikaanse topdeskundige op het gebied van infectieziekten, Anthony Fauci, zegt in een interview met zender CBS "absoluut niet" verbaasd te zijn dat president Donald Trump besmet raakte met het coronavirus. "Ik was bang dat hij ziek zou worden toen ik hem in een volledig precaire situatie zag op een drukke plek, zonder afstand tussen mensen en bijna niemand die een mondkapje droeg."

"Toen ik dat op tv zag, zei ik: Oh mijn hemel. Daar kan niets goeds uit komen, dat moet een probleem zijn", vervolgde hij. "En ja hoor, het bleek een superspreader-evenement te zijn."

Fauci leek te verwijzen naar de bijeenkomst in de tuin van het Witte Huis waar Trump aankondigde dat rechter Amy Coney Barrett zijn keuze was om rechter Ruth Bader Ginsburg in het Hooggerechtshof te vervangen. Minstens twaalf mensen zijn positief getest op Covid-19 na het bijwonen van het evenement van 26 september.

Hoewel de ceremonie buiten werd gehouden en veel aanwezigen werden getest voordat ze werden toegelaten, toonden foto's en video's van het evenement maar weinig mensen die maskers droegen, veel mensen die elkaar begroetten met knuffels en handdrukken en heel dicht bij elkaar zaten.