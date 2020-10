Aantal aanmeldingen verpleegkunde explodeert: “Corona laat inzien hoe belangrijk beroep is”

Er zijn dit studiejaar 17 procent meer aanmeldingen voor de hbo-opleiding verpleegkunde dan een jaar eerder. Door de coronacrisis steeg de interesse voor het vak, al nam het aantal studenten al langer toe.

“Het beroep van verpleegkundige staat in de coronaperiode erg in de belangstelling”, zegt een woordvoerder van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) tegen het AD. “Het is een zeer maatschappelijk relevant beroep, wat voor veel studenten interessant is. De pandemie heeft het aantal aanmeldingen vergroot, maar de toenemende belangstelling was er al jaren.”

“Ik en veel van mijn medestudenten zijn door deze situatie gaan inzien hoe belangrijk dit beroep is”, vertelt Zoë Mil (21), eerstejaars in Rotterdam. “De waardering die verpleegkundigen nu krijgen van patiënten is voor veel van ons een extra steuntje in de rug geweest om deze richting te kiezen.”

De baangarantie is mogelijk ook een motief om in deze periode van economisch zwaar weer voor verpleegkunde te kiezen. “Meer mensen zien dat er veel plek is in de zorg en dat er een grote vraag is naar personeel”, licht vierdejaars Tim van Heeswijk toe. “Verpleegkunde is een aantrekkelijke studie, omdat er baangarantie is. En nu er meer druk gezet wordt om de lonen omhoog te brengen, wordt het steeds interessanter om voor deze studie te kiezen.”