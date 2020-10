Topwetenschapper: “Alleen complete lockdown kan verspreiding stoppen”

De beste strategie om het coronavirus kwijt te raken is een complete lockdown tot het aantal besmettingen op nul staat. Dat zegt de bekende fysicus Yaneer Bar-Yam op Twitter.

De specialist in epidemieën, die verbonden is aan de universiteit van Cambridge, pleitte in mei al in de Groene Amsterdammer voor deze aanpak. “Daarna kan het leven weer enigszins normaal worden, waarbij proactief bron- en contactonderzoek nieuwe, kleine uitbraken direct de kop in kan drukken”, aldus Bar-Yam, die denkt aan een lockdown van vijf weken.

Nu schrijft de wetenschapper op Twitter nog maar eens dat ‘naar nul gevallen gaan de enige manier is waarop je alles weer kan opengooien zonder exponentieel toenemende aantallen’. “Wanneer het aantal besmettingen op nul staat, moet de contactopsporing van een paar gevallen de transmissie stoppen. Bij een softe lockdown blijft de R-waarde op 1 en krijg je constant nieuwe besmettingen,” klinkt het.

“Als we veel nieuwe gevallen hebben, kunnen we een korte sterke lockdown gebruiken om op nul besmettingen te komen en hoeven we geen softe lockdowns in te voeren”, aldus de fysicus.

