Belgische viroloog: wie thuisblijft kan levens redden

De Belgische viroloog Steven Van Gucht roept de inwoners van België op in verband met het coronavirus thuis te blijven. "Het was de slogan van de Spaanse griep honderd jaar geleden en ik zeg het nu. Wie thuisblijft kan levens redden", zei hij op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. In België zijn de coronaregels vrijdag per direct aangescherpt, maar er is geen volledige lockdown ingesteld.

De bestrijding van het coronavirus is een gedeelde verantwoordelijkheid van jong en oud, aldus Van Gucht. Hij vreest dat de komende week het aantal nieuwe besmettingen per dag in België zal stijgen tot 20.000. Maandag werden al 13.000 nieuwe gevallen gemeld. Het daggemiddelde vorige week was 10.454, wat een stijging van 69 procent is ten opzichte van de week ervoor. "Dat betekent dat ruim een op de honderd Belgen besmettelijk is." De meeste nieuwe besmettingen zijn bij de twintig- tot dertigjarigen, maar de gemiddelde leeftijd van besmette personen blijft stijgen.

Er liggen nu 3649 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 573 op de intensivecareafdelingen. Per dag overlijden gemiddeld 35 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Uit zorg over de capaciteit hebben de overheden de ziekenhuizen vrijdag gevraagd voor 2 november het aantal bedden voor coronapatiënten te verhogen met 7200 plus 1200 op de intensivecareafdelingen. Dringende operaties en vitale behandelingen blijven doorgaan.