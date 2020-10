China test hele stad na één coronabesmetting

China test opnieuw een hele stad op het coronavirus na een kleine uitbraak in de provincie Xinjiang. Bij de 4,7 miljoen inwoners van Kashgar zijn er tot nu toe 138 asymptomatische besmettingen gevonden.

Het eerste coronageval was een vrouw, die in een kledingfabriek aan de rand van de stad werkte. Daarop werd besloten dat de scholen dicht moesten en niemand de stad mocht verlaten zonder bewijs van een negatieve test. De vrouw had geen symptomen. De besmetting kwam aan het licht tijdens een routinetest. Het was het eerste positieve geval in tien dagen in China. Na uitgebreid testen, zijn er nog 137 besmettingen gevonden.

In Xinjiang wonen de Oeigoeren, de moslimminderheid die door China wordt onderdrukt. In de provincie ligt een netwerk van detentiekampen, waar waarschijnlijk ook dwangarbeid wordt verricht. De VS weigerde onlangs goederen uit de regio vanwege de onderdrukking en mensenrechtenschending.

Hoewel de Chinezen het normale leven weer hebben opgepakt na de corona-epidemie dit voorjaar blijven er kleine uitbraken voorkomen. Die worden in de kiem gesmoord door op grote schaal te testen. Eerder deze maand moesten de negen miljoen inwoners van de stad Qingdao nog een coronatest ondergaan, nadat het virus er opdook.