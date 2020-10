Iedereen mag kinderen krijgen, maar is dat wel een goed idee?

Er zijn vrouwen die kind na kind krijgen, terwijl al die kinderen terecht komen in tehuizen en bij pleegouders. De moeders zijn niet in staat voor de kinderen te zorgen, maar ook niet in staat dat onder ogen te zien of zwangerschappen te voorkomen.

Een ‘Beraadgroep’ is een lobby gestart om te bereiken dat vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, onder dwang een anticonceptiemiddel kunnen krijgen. Dat moet toekomstig kinderleed beperken.

De ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ onder leiding van Cees de Groot, voormalig kinderrechter en oud-vicepresident van de rechtbank Rotterdam, heeft een petitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.



De expertgroep wil wettelijk regelen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie de rechter kunnen verzoeken om iemand verplichte anticonceptie op te leggen. De dwangmaatregel is in principe tijdelijk, tot de omstandigheden verbeteren.



Vrouwen komen voor een gedwongen prikpil of anticonceptie-implantaat in aanmerking als ze geen voorbehoedsmiddelen willen accepteren en gevaar veroorzaken voor een toekomstig kind. Volgens het voorstel gaat dat op bij verslaving, besmetting met hepatitis B en C of hiv, een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking en bewezen kindermishandeling of -doodslag.