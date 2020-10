Halsema: aanslag van moslimterreur kan ook in Amsterdam gebeuren

Volgens burgemeester Femke Halsema heeft de aanslag in Nice veel impact in Amsterdam. Ze schrijft dat donderdag in een brief aan de gemeenteraad. "De aanslag vandaag, maar ook de moord op de Franse docent Samuel Paty op 16 oktober, grijpen diep in het leven van veel mensen, ook hier in Amsterdam. Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is. De gebeurtenissen vereisen eenieder om waakzaam te blijven."

Bij de aanslag in Nice kwamen drie mensen om het leven.

De burgemeester schrijft dat ze contact heeft gehad met politie en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV). "De aanslag geeft op dit moment voor de NCTV geen aanleiding om het dreigingsbeeld te wijzigen. De komende periode wordt dit actief gemonitord, zijn de gemeente en de politie extra alert; ambtenaren en agenten gaan de straat op om contacten te leggen. Wij maken gebruik van onze netwerken en monitoren de emoties onder de bevolking."

Halsema heeft aan de burgemeesters van Nice en Parijs haar medeleven betuigd.