Metro in Spijkenisse knalt door stootblok en bungelt meters boven de grond

Vannacht is een metro in Spijkenisse dwars door het stootblok geknald. Het scheelde weinig of de metro was tien meter naar beneden gestort. Een kunstwerk, bestaande uit twee walvisstaarten, zorgde dat het toestel bleef hangen.

“Vannacht rond half een, een uur is hier een metrostel van de RET door de stootblokken heengereden en tot stilstand gekomen op een kunstwerk,” vertelt een woordvoerder van het Rotterdams vervoerbedrijf (RET).

De bestuurder is ongedeerd, laat hij nog weten. Het metrostel was verder leeg dus er zijn geen slachtoffers. De borging van het toestel gaat nog een tijd duren.

Novum RegioFoto

Novum RegioFoto