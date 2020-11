Indiërs minder ziek door corona: hoe kan dat?

Aan het begin van de coronacrisis was er de vrees dat het virus rampzalig om zich heen zou slaan in India. En inderdaad: behalve in de VS zijn er nergens zoveel besmettingen, maar groot verschil: er overlijden veel minder mensen aan de ziekte. Volgens een nieuwe studie zijn Indiërs beter bestand tegen corona.

De reden van dat grote verschil is een trieste. Het heeft mogelijk te maken met de slechte leefomstandigheden van veel Indiërs, zoals smerig drinkwater, onhygiënisch voedsel en vervuilde lucht. Het zou het immuunsysteem van mensen in India hebben versterkt, waardoor ze beter bestand zijn tegen virussen.

Indische wetenschappers vergeleken de openbare data van meer dan honderd landen en concludeerden dat het sterftepercentage hoger is in landen met goede dan in landen met slechtere hygiënische omstandigheden. “Oude inwoners in India zijn echte overlevers”, zegt hoogleraar immunologie Ger Rijkers van het University College Roosevelt in Middelburg tegen RTL Nieuws: “In India komen veel infectieziektes voor, dus als je oud wordt als Indiër mag je concluderen dat je een erg goed immuunsysteem hebt.”

Toch is Rijkers voorzichtig: “Er zijn zeker ook andere factoren die een rol spelen bij het lage percentage overledenen in India. Zo is de samenstelling van de bevolking in India anders dan in Nederland.” Er zijn minder ouderen en minder mensen met obesitas. Bovendien is er het vermoeden dat India niet alle coronadoden heeft kunnen tellen.

Rijkers beaamt wel dat de blootstelling aan virussen en micro-organismen in je eerste levensjaren van invloed is op je immuunsysteem. “We noemen dit de hygiëne-hypothese. Bij ons in het Westen wordt door de hygiënische vooruitgang die we hebben geboekt het immuunsysteem van kleine kinderen minder geprikkeld. We zien dat als het immuunsysteem in de eerste duizend dagen van het leven minder wordt blootgesteld aan bacteriën of virussen, het later in het leven minder goed functioneert.”