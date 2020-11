Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Ondanks extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die sinds deze week in Duitsland van kracht zijn, is er voor de tweede dag op rij sprake van een recordaantal nieuwe besmettingen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdagochtend gemeld dat er in het laatste etmaal nog eens 21.506 coronabesmettingen zijn vastgesteld.

Dat is opnieuw een flinke sprong ten opzichte van de dag ervoor. Op donderdagochtend meldde het RKI al een recordwaarde van 19.990 nieuwe besmettingen. Het totale aantal vastgestelde gevallen van het uiterst besmettelijke longvirus staat in Duitsland nu op 619.089.

In de afgelopen 24 uur overleden in de Bondsrepubliek nog eens 166 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het totale dodental bedraagt er nu 11.096 personen.