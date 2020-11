Tussenstand verkiezingen VS: Biden loopt uit in Pennsylvania

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden neemt een steeds grotere voorsprong op president Donald Trump in de cruciale swing state Pennsylvania (20 kiesmannen). Biden heeft daar nu 9027 stemmen meer dan Trump.

Als Biden zijn voorsprong in Pennsylvania niet meer kwijtraakt, heeft hij genoeg kiesmannen om de presidentsverkiezingen te winnen.

Biden zal vermoedelijk zijn voorsprong op Trump in Pennsylvania verder uitbouwen. Alleen al in Philadelphia zijn nog circa 20.000 briefstemmen te tellen en in de voorsteden ook. In Pittsburgh en Allentown, eveneens Democratische bolwerken, moeten ook nog vele duizenden stemmen geteld worden.