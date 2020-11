Fox News schakelt weg van persconferentie met woordvoerder Trump

De Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft uitzending van een persconferentie van het campagneteam van president Donald Trump onderbroken nadat er voor de zoveelste keer ongefundeerde beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten werden geuit. Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany insinueerde aan het begin van de persconferentie dat winnaar van de verkiezingen Joe Biden de vermeende fraude zou goedkeuren.

"Als ze geen verdere details heeft om dat te onderbouwen, kan ik dit niet met een goed geweten verder tonen", zei Fox News-presentator Neil Cavuto na het abrupte onderbreken van de persconferentie. Fox News zou alleen nog verder verslag doen van de persconferentie als er bewijzen voor de aantijgingen gegeven zouden worden.

Het conservatieve Fox News gold lange tijd als pro-Trump, en dan met name de opiniërende programma's van rechtse commentatoren als Sean Hannity, Laura Ingraham en Tucker Carlson. In de laatste dagen bericht Fox News echter in toenemende mate kritisch over Trump, die sinds de verkiezingen geregeld heeft beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd zonder daarvoor enig bewijs te leveren.