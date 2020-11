Tientallen jongeren veroorzaken onrust op Urk

Een groep van 100 jongeren veroorzaakten zaterdagavond onrust op Urk. Ze staken vuurwerk af en stichtten brandjes, bevestigt een woordvoerster van de politie een bericht hierover op Omroep Flevoland.

Er werd veel en zwaar vuurwerk afgestoken. Volgens een getuige ging het om een menigte van honderden mensen en verplaatsten de onlusten zich van het haventerrein naar de Akkers.

De politie was in grote getale aanwezig. Naast agenten uit Urk zijn er ook politiemensen uit omliggende regio's opgeroepen, laat een woordvoerder weten.

Ook was er brand op de Akkers. Volgens een woordvoerder van de brandweer is een afvalbrand en een brand in een auto in het Wilhelminapark geblust. De mensen van de brandweer en politie werden tijdens hun werk bestookt met vuurwerk.