Onderzoekers: dit zijn de meest effectieve coronamaatregelen

We weten het inmiddels wel: afstand houden, handen wassen, mondkapje op. Maar welke maatregelen zijn het meest effectief? Twee wetenschappers poogden daarop een antwoord te formuleren.

Professoren aan de Canadese Simon Fraser University, Paul Tupper en Caroline Colijn onderzochten de besmettingskans op basis van blootstelling aan het virus, duur van de blootstelling, de nabijheid van mensen en de transmissie-intensiteit bij verschillende gelegenheden waar mensen samenkomen.

Ze introduceerden het begrip Event R, het verwachte aantal mensen dat besmet raakt door één besmet persoon tijdens een bijeenkomst. Ze keken naar het effect van maatregelen als afstand houden, een mondkapje opzetten en binnen een sociale bubbel blijven en gebruikten data van uitbraken bij feestjes, etentjes, nachtclubs, in het openbaar vervoer en in restaurants.

Fysiek afstand houden was in alle gevallen het meest effectief om de kans op besmetting te verkleinen. Een sociale bubbel had vooral effect bij mensen die veel op drukke plekken kwamen, zoals kantoor, café of middelbare school.

Mondkapjes hebben juist het meeste nut op plekken waar er minder intensief contact is en waar afstand houden niet lukt. Want zelfs als een mondkapje de kans op besmetting halveert dan is dat niet genoeg om een infectie in een nachtclub, bij een koor of op een druk kantoor te voorkomen.