Trump geeft toe, overdracht begonnen

De machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de nieuwe regering van de verkozen president Joe Biden kan officieel beginnen. Dat schrijft Emily Murphy, het hoofd van van de General Services Administration (GSA), in een brief, aldus nieuwszender CNN. Die federale overheidsdienst weigerde tot zojuist nog Bidens verkiezingszege te erkennen, waardoor de Democraat nog geen toegang had tot federale overheidsmiddelen.

Bidens overgangsteam zegt dat het snel ontmoetingen inplant tussen de aankomende president en federale overheidsfunctionarissen over de corona-epidemie en de nationale veiligheid. Tot dusver moest Biden het vooral doen met onofficiële briefings, en had hij geen toegang tot relevante geheime informatie.

"Ik neem deze rol serieus en, vanwege recente ontwikkelingen rondom rechtszaken en de certificering van de verkiezingsuitslagen, stuur u vandaag deze brief om deze middelen en diensten aan u beschikbaar te stellen", schrijft GSA-hoofd Murphy aan Biden. Eerder stelde de door Trump aangestelde ambtenaar dat zij eerst "verzekerd" wilde zijn van Bidens verkiezingszege voordat ze groen licht zou geven voor de machtsoverdracht.

Op Twitter werd Murphy geprezen door president Donald Trump, die zich achter haar besluit schaarde. Zij en haar team moeten volgens Trump "doen wat er gedaan moet worden". De president schrijft tevens op Twitter dat hij zijn eigen team dezelfde instructie heeft gegeven. Wel benadrukt Trump in zijn bericht dat hij zal doorgaan zijn verkiezingsnederlaag juridisch aan te vechten. Volgens Trump en zijn bondgenoten is er op grote schaal fraude gepleegd bij de verkiezingen begin deze maand, maar voor die bewering is tot dusver geen enkel bewijs.