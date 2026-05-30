Arts: Trump is bijzonder gezond

Politiek
door Peter Janssen
zaterdag, 30 mei 2026 om 6:24
De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds in uitstekende gezondheid. Dat zegt zijn arts in een verklaring die vrijdag door het Witte Huis is uitgegeven.
"President Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid met een sterke hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie", aldus Trumps arts, kapitein Sean Barbabella. De arts voegde eraan toe dat Trump "volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren." Wel adviseert de arts Trump om af te vallen. De 1,91 meter lange president weegt met nu 108 kilo ruim 6 kilo meer dan vorig jaar.
De 79-jarige Trump onderging afgelopen dinsdag zijn jaarlijkse medische routinecontrole. "De president is helemaal bij wat betreft alle nodige preventieve controles en vaccinaties", aldus de verklaring. Trump schreef zelf dinsdag al op Truth Social dat "alles PERFECT in orde is".
Toch wordt er in Amerikaanse media geregeld gespeculeerd over Trumps gezondheid. Zo zou op recente foto's een vlekkerige uitslag in de nek te zien zijn. En vorig jaar doken beelden op van gezwollen enkels en een gekneusde hand die met make-up zou zijn gemaskeerd.
Over de blauwe plekken op zijn gekneusde hand meldt de verklaring dat dit komt door "veelvuldig handen schudden in combinatie met het gebruik van aspirine ter preventie van hart- en vaatziekten".

